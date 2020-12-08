***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 10:06
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892023
BIST
11:251.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:257,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:259,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:25468,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,41
|Açılış
|: 468,52
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:25
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|263.652.808
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.652.875
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.159.007
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.022.499
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.356.166
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|BANVT
|37,50
|6.252.456
|% -7,13
|
|PETKM
|5,00
|1.702.893.156
|% -1,96
|
|KRDMD
|5,26
|870.609.406
|% 3,34
|
|THYAO
|12,44
|495.552.758
|% 1,39
|
|EREGL
|13,00
|427.248.262
|% 6,30
|
|SASA
|19,88
|377.285.896
|% -3,40
|
|PETKM
|5,00
|1.702.893.156
|% -1,96
|
|TSKB
|1,87
|373.412.931
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,26
|870.609.406
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,87
|309.012.161
|% -2,05
|
|EKGYO
|2,06
|132.997.513
|% 1,48
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8209
|7,8239
|% 0,18
|
|Euro
|9,4739
|9,4829
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4056
|10,4578
|% -0,12
|
|Frank
|8,7503
|8,8031
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0806
|2,0911
|% 0,23
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-1,08
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,38
|48,38
|-0,41
|
Seans Raporu
11:25
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