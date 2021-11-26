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***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

26.11.2021 10:00
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [TUCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979713


BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,68 550.250 % 10,00  
RALYH 17,83 25.572.726 % 9,99  
YEOTK 61,10 111.607.025 % 9,99  
UZERB 37,26 489.596 % 9,98  
DOBUR 290,90 16.498.103 % 9,98  
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11:32 Alış Satış %  
Dolar 12,0577 12,0926 % 0,77  
Euro 13,5810 13,6236 % 1,16  
Sterlin 15,9177 15,9975 % -0,14  
Frank 12,8866 12,9642 % 0,91  
Riyal 3,1886 3,2046 % -0,01  
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11:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.802 12,94  
Altın Gr. 697 697 6,33  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 -0,20  
Gümüş Gr. 9,11 9,12 -0,00  
B. Petrol 78,30 78,30 -3,92  
Seans Raporu 11:32
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