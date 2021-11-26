***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 10:00
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979713
BIST
11:321.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -23,22
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:3212,0926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0928
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:3213,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1562
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:32696,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 6,55
|Açılış
|: 696,85
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:32
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|25.572.726
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|111.607.025
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|KZBGY
|28,18
|43.057.305
|% -7,30
|
|DOCO
|950,20
|15.657.569
|% -7,10
|
|THYAO
|17,50
|1.037.253.852
|% -6,82
|
|PGSUS
|91,30
|200.445.804
|% -6,74
|
|TAVHL
|27,52
|176.999.438
|% -6,71
|
|THYAO
|17,50
|1.037.253.852
|% -6,82
|
|GARAN
|11,58
|528.580.921
|% -1,36
|
|YKBNK
|3,30
|461.086.901
|% -0,90
|
|KRDMD
|8,74
|418.473.140
|% -1,58
|
|SISE
|11,90
|370.939.753
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,30
|461.086.901
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,17
|163.269.731
|% -1,81
|
|THYAO
|17,50
|1.037.253.852
|% -6,82
|
|HALKB
|5,22
|301.906.417
|% -0,57
|
|TSKB
|1,49
|79.092.216
|% -0,67
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0577
|12,0926
|% 0,77
|
|Euro
|13,5810
|13,6236
|% 1,16
|
|Sterlin
|15,9177
|15,9975
|% -0,14
|
|Frank
|12,8866
|12,9642
|% 0,91
|
|Riyal
|3,1886
|3,2046
|% -0,01
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|12,94
|
|Altın Gr.
|697
|697
|6,33
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,30
|78,30
|-3,92
|