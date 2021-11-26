***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 10:42
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979732
BIST
11:421.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -24,04
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:4212,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0958
|Açılış
|: 11,9670
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:4213,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1475
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:42696,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 6,10
|Açılış
|: 696,40
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:40
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|25.803.928
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|111.886.374
|% 9,99
|
|ESCOM
|5,40
|34.120.060
|% 9,98
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,22
|29.121.682
|% -8,16
|
|KZBGY
|28,10
|47.161.540
|% -7,57
|
|DOCO
|950,00
|15.846.625
|% -7,12
|
|PGSUS
|91,00
|212.052.504
|% -7,05
|
|THYAO
|17,47
|1.126.917.627
|% -6,98
|
|THYAO
|17,47
|1.126.917.627
|% -6,98
|
|GARAN
|11,59
|571.290.924
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,31
|493.855.091
|% -0,60
|
|KRDMD
|8,72
|457.930.322
|% -1,80
|
|SISE
|11,91
|395.392.393
|% -0,08
|
|YKBNK
|3,31
|493.855.091
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,18
|180.148.873
|% -1,36
|
|THYAO
|17,47
|1.126.917.627
|% -6,98
|
|HALKB
|5,23
|317.373.744
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,68
|90.521.891
|% 0,60
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0618
|12,0978
|% 0,82
|
|Euro
|13,5735
|13,6172
|% 1,11
|
|Sterlin
|15,9625
|16,0425
|% 0,14
|
|Frank
|12,9188
|12,9966
|% 1,17
|
|Riyal
|3,1959
|3,2119
|% 0,22
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|12,94
|
|Altın Gr.
|697
|697
|6,33
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,30
|78,30
|-3,92
|