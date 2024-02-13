***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2024 10:17
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249023
BIST
'
12:519.177
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,48
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:5130,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0144
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:5133,1327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0141
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:512.001,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,78
|Açılış
|: 2.001,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.002,03
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:49
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|114.448.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|298.231.924
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|38.327.541
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,90
|161.180.413
|% -5,02
|
|THYAO
|288,75
|4.573.096.859
|% -0,52
|
|GUBRF
|194,50
|4.479.173.457
|% 8,12
|
|EREGL
|47,08
|3.715.393.905
|% 1,47
|
|ISCTR
|27,36
|3.689.251.973
|% 0,07
|
|TUPRS
|164,10
|3.090.054.808
|% 0,80
|
|EKGYO
|10,84
|2.531.922.249
|% 3,44
|
|ISCTR
|27,36
|3.689.251.973
|% 0,07
|
|KLGYO
|5,14
|634.834.914
|% 5,54
|
|ZOREN
|5,07
|588.159.977
|% -0,39
|
|YKBNK
|23,46
|2.368.215.637
|% 1,12
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7223
|30,7259
|% 0,05
|
|Euro
|33,1135
|33,1266
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,7489
|38,9432
|% 0,20
|
|Frank
|34,7433
|34,9526
|% -0,55
|
|Riyal
|8,1717
|8,2127
|% 0,05
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|896,69
|900,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,37
|918,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,70
|82,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,82
|2.027,04
|% 0,66
|