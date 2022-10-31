***TUCLK* *PKENT* *MANAS* *YGYO* *ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.10.2022 18:26
***TUCLK******PKENT******MANAS******YGYO******ARMDA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARMDA, MANAS, PKENT, TUCLK, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ARMDA.E, MANAS.E, PKENT.E, TUCLK.E ve YGYO.E payları 01/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075513
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
18:0518,3989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1377
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3752
18:05980,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,96
|Açılış
|: 980,76
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6122
|18,6179
|% 0,20
|
|Euro
|18,3859
|18,3989
|% -0,74
|
|Sterlin
|21,3308
|21,4378
|% -0,86
|
|Frank
|18,4974
|18,6088
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,57
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.602
|6.667
|-69,00
|
|Yarım
|3.217
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de