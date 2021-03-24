***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.03.2021 16:42
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konu " başlıklı 3. Maddesi ve "Şirketin Temsili" 8. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmişti.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili" başlıklı 8 nci maddesi ve "Amaç ve konu" 3 uncu Maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.02.2021 tarihinde yapılan başvurumuz SPK'nın 19.03.2021 tarihli E-29833736-110.03-3729 sayılı kararıyla onaylanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme Tadil Metni, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920195
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|PRZMA
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|KSTUR
|286,00
|536.716
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|SUMAS
|71,50
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|125,40
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|Euro
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|2.960
|11,00
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|2.980
|16,38
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|1.442
|7,92
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|Çeyrek
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|721
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|25,27
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