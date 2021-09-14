***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









lişkin 6.maddesi ve şirketin temsiline ilişkin 8. Maddesi güncellenmiş olup ekte pdf olarak bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla...Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 26/07/2021 26/07/2021 103736 26/07/2021 26/07/2021 103738 26/07/2021 26/07/2021 10373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963644BIST