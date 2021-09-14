***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
14.09.2021 12:28
lişkin 6.maddesi ve şirketin temsiline ilişkin 8. Maddesi güncellenmiş olup ekte pdf olarak bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla...
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 26/07/2021 26/07/2021 10373
6 26/07/2021 26/07/2021 10373
8 26/07/2021 26/07/2021 10373
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963644
BIST
13:481.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:488,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:489,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:48485,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,61
|Açılış
|: 485,32
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:48
|CRFSA
|46,70
|8.924.605
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.649.599
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.066.015
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.986.423
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.601.279
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.616.825
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.011.955
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,94
|16.756.851
|% -9,59
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|SELGD
|6,18
|12.574.432
|% -6,79
|
|GARAN
|9,45
|561.975.551
|% 0,64
|
|TUPRS
|106,20
|542.734.346
|% 2,51
|
|BJKAS
|6,83
|399.053.571
|% 5,89
|
|THYAO
|12,48
|294.551.456
|% 0,40
|
|PETKM
|6,25
|292.366.015
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,49
|239.867.242
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|85.357.050
|% 4,59
|
|YESIL
|2,32
|159.927.484
|% -4,13
|
|GARAN
|9,45
|561.975.551
|% 0,64
|
|BJKAS
|6,83
|399.053.571
|% 5,89
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4502
|8,4519
|% 0,31
|
|Euro
|9,9775
|9,9830
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6886
|11,7472
|% 0,50
|
|Frank
|9,1280
|9,1830
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2471
|2,2584
|% 0,32
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,64
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|-12,86
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-6,22
|
|Çeyrek
|776
|794
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,04
|74,04
|0,53
|