***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814Transferler6.934.832 -6.934.832 0 0 0Dönem Karı (Zararı)76.155.604 76.155.604 0 76.155.604Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)751.826 4.956.670 5.708.496 0 5.708.496Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.090.042 2.090.042 0 2.090.042Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 20.194 25.545.063 1.610.806 20.766.341 76.155.604 192.411.956 0 192.411.956Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 13.845.901 59.063.376 -890.195 1.610.806 62.746.488 3.460.608 76.155.604 245.992.588 0 245.992.588Transferler76.155.604 -76.155.604 0 0 0Dönem Karı (Zararı)23.721.723 23.721.723 0 23.721.723Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-175.995 -175.995 0 -175.995Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 13.845.901 59.063.376 -1.066.190 1.610.806 62.746.488 79.616.212 23.721.723 269.538.316 0 269.538.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.639.630 -5.203.063Dönem Karı (Zararı)23.721.723 14.733.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.124.663 -5.048.186Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 2.840.491 2.219.990Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 486.370Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 486.370Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.034.943 -84.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.034.943 -84.932Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-450.215 -12.892Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -450.215 -12.892Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.385.356Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-2.385.356Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.076.935 -4.980.795Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.472.947 -290.571Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.472.947 -290.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.649.371 -14.748.460Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.195.840 -35.359.982İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.195.840 -35.359.982Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.062.205 6.173.001İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.062.205 6.173.001Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.949.201 3.253.898Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.504.654 -18.037.825Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.700.997 25.899.688İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33.700.997 25.899.688Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)713.845 1.367.053Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.629.060 801.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.018.627 1.154.152Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.439.523 808.971Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.458.150 345.181Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.052.311 -5.062.716Alınan Faiz450.215 12.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-37.534 -139.165Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -14.074YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.562.039 -13.390.789Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.148.642 290.571Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.148.642 290.571Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.710.681 -13.681.360Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.710.681 -13.681.360FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.853.738 14.417.081Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.813.501 3.577.663Kredilerden Nakit Girişleri5.813.501 3.577.663İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış9.638.923 13.670.601Ödenen Faiz-598.686 -3.619.644Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 788.461YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.347.931 -4.176.771NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.347.931 -4.176.771DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ70.580.326 13.601.140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.232.395 9.424.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 54.232.395 70.580.326Ticari Alacaklar212.320.915 184.904.705İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 23.101.334 25.767.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 189.219.581 159.137.423Diğer Alacaklar12.928.922 20.505.640İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 5.974.378 15.613.301İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.954.544 4.892.339Stoklar8 85.175.081 57.225.880Peşin Ödenmiş Giderler48.940.202 35.137.572İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 48.940.202 35.137.572Diğer Dönen Varlıklar6.193.424 4.753.901İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 6.193.424 4.753.901ARA TOPLAM419.790.939 373.108.024TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR419.790.939 373.108.024DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar19.771.830 23.992.200İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 19.771.830 23.992.200Maddi Duran Varlıklar251.716.372 226.474.681Arazi ve Arsalar10 69.410.036 69.410.036Binalar10 25.109.228 25.247.071Tesis, Makine ve Cihazlar10 111.994.518 79.814.443Taşıtlar10 5.542.687 5.135.199Mobilya ve Demirbaşlar10 1.251.065 1.043.164Yapılmakta Olan Yatırımlar10 38.408.838 45.824.768Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.970.012 2.017.208Lisanslar11 1.970.012 2.017.208Peşin Ödenmiş Giderler30.475.573 26.773.549İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 30.475.573 26.773.549Ertelenmiş Vergi Varlığı22 6.488.598 11.455.929TOPLAM DURAN VARLIKLAR310.422.385 290.713.567TOPLAM VARLIKLAR730.213.324 663.821.591KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar41.685.756 59.097.662İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.685.756 59.097.662Banka Kredileri6 41.685.756 59.097.662Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları65.221.732 59.479.412İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları65.221.732 59.479.412Banka Kredileri6 42.582.693 40.803.537Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 22.639.039 18.675.875Diğer Finansal Yükümlülükler133.390 2.626Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 133.390 2.626Ticari Borçlar178.865.725 169.757.038İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 7.322.900 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 171.542.825 169.757.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.856.398 2.142.553Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.677.167 1.048.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.677.167 1.048.107Kısa Vadeli Karşılıklar137.767 137.767Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 137.767 137.767Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.846.155 3.388.005İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 5.846.155 3.388.005ARA TOPLAM301.424.090 295.053.170TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER301.424.090 295.053.170UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar126.997.613 110.243.976İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar126.997.613 110.243.976Banka Kredileri6 77.522.211 79.919.518Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 49.475.402 30.324.458Ticari Borçlar24.592.310 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 24.592.310 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.436.782 2.219.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.436.782 2.219.379Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 4.224.213 10.312.478TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.250.918 122.775.833TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER460.675.008 417.829.003ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar269.538.316 245.992.588Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 13.845.901 13.845.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)57.997.186 58.173.181Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57.997.186 58.173.181Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 59.063.376 59.063.376Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.066.190 -890.195Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler64.357.294 64.357.294Yasal Yedekler15 1.610.806 1.610.806Diğer Kısıtlanmış Yedekler15 62.746.488 62.746.488Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları79.616.212 3.460.608Net Dönem Karı veya Zararı23.721.723 76.155.604TOPLAM ÖZKAYNAKLAR269.538.316 245.992.588TOPLAM KAYNAKLAR730.213.324 663.821.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 119.122.678 76.776.201Satışların Maliyeti16 -89.347.598 -61.810.521TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.775.080 14.965.680BRÜT KAR (ZARAR)29.775.080 14.965.680Genel Yönetim Giderleri17 -2.131.786 -1.547.572Pazarlama Giderleri18 -5.346.594 -2.612.952Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 63.452.407 24.857.312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -54.064.167 -21.969.692ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.684.940 13.692.776Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 6.472.947 290.571FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.157.887 13.983.347Finansman Gelirleri21 19.608.163 12.892Finansman Giderleri21 -33.764.100 -4.243.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.001.950 9.753.135Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-280.227 4.980.795Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -280.227 4.980.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.721.723 14.733.930DÖNEM KARI (ZARARI)23.721.723 14.733.930Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.721.723 14.733.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-175.995 751.826Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-175.995 751.826Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 43.999 -224.571Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13 -219.994 976.397Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 4.956.670Yabancı Para Çevrim Farkları0 4.956.670Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 4.956.670DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-175.995 5.708.496TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.545.728 20.442.426Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.545.728 20.442.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025754BIST