***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.02.2024 18:06
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 12.02.2024
Genel Kurul Tarihi 11.03.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282
Gündem Maddeleri
1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Metninin Onaya Sunulması
3 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 GK. Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 11 Mart 2024 Pazartesi Günü saat 11:00'de Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde gerçekleştirecektir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248912
BIST