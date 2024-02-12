***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına DavetYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 12.02.2024Genel Kurul Tarihi 11.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282Gündem Maddeleri1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Metninin Onaya Sunulması3 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 GK. Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 11 Mart 2024 Pazartesi Günü saat 11:00'de Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde gerçekleştirecektir.Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248912BIST