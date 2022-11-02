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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

02.11.2022 13:50
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Ve


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
02/11/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 Dönemine İlişkin Sultanbeyli Vergi Dairesine ilettiği, ‘Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş' gelir tablosu, ekte yer alan pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur. 
Saygılarımızla...




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076173


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Tam 6.660 6.713 18,00  
Yarım 3.245 3.282 9,00  
Çeyrek 1.628 1.640 5,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,68 0,04  
Gümüş Gr. 11,76 11,79 0,04  
B. Petrol 94,46 94,46 -0,19  
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