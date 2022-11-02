***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteSultanbeyli Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi02/11/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 Dönemine İlişkin Sultanbeyli Vergi Dairesine ilettiği, ‘Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş' gelir tablosu, ekte yer alan pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076173BIST