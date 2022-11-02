***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02.11.2022 13:50
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
02/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 Dönemine İlişkin Sultanbeyli Vergi Dairesine ilettiği, ‘Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş' gelir tablosu, ekte yer alan pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076173
BIST
14:084.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 35,65
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:0818,6231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:0818,4469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0877
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:08990,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,48
|Açılış
|: 990,70
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ERCB
|85,25
|81.574.634
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|182.220.421
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.628.665
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|141.852.931
|% 9,92
|
|MZHLD
|151,90
|29.967.511
|% 9,83
|
|LIDER
|44,70
|41.224.375
|% -7,38
|
|ORMA
|60,30
|255.425
|% -7,30
|
|YAPRK
|48,78
|27.430.364
|% -6,91
|
|HEDEF
|13,80
|70.872.345
|% -6,57
|
|KUVVA
|37,28
|777.123
|% -6,57
|
|ASELS
|34,70
|3.889.146.952
|% 4,08
|
|THYAO
|101,60
|3.471.829.343
|% -0,78
|
|SASA
|126,70
|2.337.782.830
|% -3,65
|
|ODAS
|8,43
|1.536.977.598
|% 7,53
|
|TUPRS
|397,00
|1.483.175.076
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,58
|1.134.620.460
|% 1,55
|
|ODAS
|8,43
|1.536.977.598
|% 7,53
|
|TSKB
|3,06
|419.210.190
|% 3,03
|
|SKBNK
|2,02
|273.270.420
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|123.182.994
|% 3,03
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6231
|% 0,20
|
|Euro
|18,4302
|18,4469
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,3603
|21,4675
|% 0,35
|
|Frank
|18,5937
|18,7057
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,13
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,12
|
|Altın Gr.
|990
|991
|5,42
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.736
|47,00
|
|Tam
|6.660
|6.713
|18,00
|
|Yarım
|3.245
|3.282
|9,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.640
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|-0,19
|