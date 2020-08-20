***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.08.2020 17:14
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Kar Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 20.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 0 0
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2019 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem kârının 1.606.471 ( Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 4.006.132-TL kardır) olduğu anlaşılmaktadır
Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ağustos Perşembe saat: 15.00'da, "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. Imes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/Istanbul" adresinde yapılmıştır. Genel kurulda 2019 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması suretiyle özsermayeye eklenmesi ve şirket bünyesinde bırakılması konusunda oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK Kar dağıtım kararı GK 2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.610.806
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.800.659 5.049.534
4. Vergiler ( - ) -194.188 -1.043.402
5. Net Dönem Kârı 1.606.471 4.006.132
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 200.306,6 200.306,6
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.406.164,4 3.805.825,4
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.406.164,4 3.805.825,4
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 6.446.172,53 200.387,09
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870418
BIST