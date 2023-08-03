***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.08.2023 17:15
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 03.08.2024 tarihinde E-18454353-100.06-18850 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180313
BIST
'
17:267.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -36,93
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
17:2626,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0473
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
17:2629,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1076
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
17:261.677,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.677,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KLSER
|44,24
|141.861.134
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.324.331
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|97.520.396
|% 10,00
|
|FZLGY
|14,31
|134.396.229
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|745.379.273
|% 9,99
|
|AKSUE
|43,20
|211.631.754
|% -10,00
|
|EGEPO
|28,90
|61.153.980
|% -9,97
|
|MACKO
|102,00
|560.240.695
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|ASTOR
|115,10
|7.001.764.180
|% 0,70
|
|THYAO
|234,90
|6.693.412.897
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,84
|4.848.425.816
|% 2,55
|
|KONTR
|247,00
|4.368.428.814
|% 7,91
|
|ASELS
|76,55
|4.367.341.616
|% -2,73
|
|EKGYO
|8,84
|4.848.425.816
|% 2,55
|
|YKBNK
|14,14
|4.103.444.034
|% -1,81
|
|ZOREN
|4,32
|946.715.550
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,09
|622.920.638
|% -2,22
|
|QUAGR
|7,95
|1.546.934.511
|% 5,86
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9556
|26,9689
|% 0,18
|
|Euro
|29,5393
|29,5886
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,1153
|34,2864
|% -0,14
|
|Frank
|30,6641
|30,8488
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1660
|7,2019
|% 0,03
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.959
|11.047
|-35,00
|
|Yarım
|5.484
|5.549
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.774
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,61
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, ASELS, ENKAI
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, BIMAS, EKGYO
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 93 kaybederek (% -0.54 ) 6, 450
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ZEDUR, KRONT, KRVGD, FZLGY, YESIL, KLSER, USAK, GLBMD, ATAKP
-
17:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKSUE, MACKO, AVHOL, EGEPO, EDIP