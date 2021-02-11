***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ana Hissedarı Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda Sahibi bulunduğu 11.300.000 adet A grubu hisse senedi TTK'nın 342.ve 343. Maddesi gereğince 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin onayladığı 11 TL birim fiyattan Toplam 124.300.000 TL bedel ile ayni sermaye olarak Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi'ne konulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909080BIST