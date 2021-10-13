***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2021 17:27
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 II.Çeyrek Dönemi verilerine göre hazırlanan yatırımcı sunumu ekte pdf olarak bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970365
BIST
17:261.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,53
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:269,0822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0471
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:2610,5153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0841
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:26522,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 11,58
|Açılış
|: 522,96
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:26
|LUKSK
|49,50
|9.655.741
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.544.996.396
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.628.253
|% 9,92
|
|ANELE
|2,66
|70.817.713
|% 7,26
|
|KTSKR
|33,00
|33.739.544
|% 7,00
|
|DOBUR
|34,16
|4.495.939
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.770.213
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,64
|139.531.435
|% -8,38
|
|OYLUM
|7,22
|8.461.106
|% -8,38
|
|FROTO
|177,60
|1.544.996.396
|% 9,97
|
|THYAO
|14,20
|1.358.437.130
|% 1,43
|
|GARAN
|9,36
|1.299.212.377
|% -1,47
|
|ASELS
|16,29
|1.247.282.241
|% -0,31
|
|TUPRS
|121,50
|819.452.882
|% -4,33
|
|EKGYO
|1,82
|592.907.090
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,38
|469.902.639
|% -2,06
|
|GARAN
|9,36
|1.299.212.377
|% -1,47
|
|ODAS
|1,47
|179.086.018
|% -1,34
|
|KRDMD
|6,66
|774.083.511
|% -2,06
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0761
|9,0822
|% 0,52
|
|Euro
|10,5083
|10,5153
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,3766
|12,4386
|% 1,11
|
|Frank
|9,7824
|9,8413
|% 1,18
|
|Riyal
|2,4195
|2,4316
|% 0,74
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|28,09
|
|Altın Gr.
|521
|521
|9,56
|
|Cumhuriyet
|3.444
|3.496
|49,00
|
|Tam
|3.433
|3.520
|56,19
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|27,18
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,59
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,16
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|-0,81
|