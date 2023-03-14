***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.03.2023 18:11
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Şirketimizin 14.03.2023 tarihli nakit sermaye artırımı kararı çerçevesinde hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Söz konusu rapora göre
Şirket'in %500 oranındaki nakit sermaye artırımından brüt 150.000.000 TL, tahmini sermaye artırımı maliyetleri düşüldükten sonra ise net 149.009.875 TL fon girişi sağlanması, Söz konusu fonun 120.374.344,36 TL tutarlı kısmının detayları ekte yer alan Rapor'da yer aldığı haliyle Yatırım Harcamalarının Finansmanı'nda kullanılması, 8.916.984,93 TL tutarlı kısmının Hammadde Tedarikinin Finansmanı'nda kullanılması ve 19.718.545,71 TL tutarlı kısmının ise Banka Kredi Ödemelerinin Finansmanı'nda kullanılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124556
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|ARMDA
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|POLTK
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|DESPC
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|% 9,99
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|KNFRT
|15,77
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|
|TETMT
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|% -9,97
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|YKBNK
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|YKBNK
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|ODAS
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|SKBNK
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|Alış
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|% -0,14
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|% -0,29
|
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|1.907
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|
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|1.164
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.925
|-33,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
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|Çeyrek
|1.921
|1.939
|-8,00
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|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,12
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|Gümüş Gr.
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|13,38
|0,07
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|B. Petrol
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|80,38
|-0,39
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