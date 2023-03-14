***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.03.2023 tarihli nakit sermaye artırımı kararı çerçevesinde hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.Söz konusu rapora göreŞirket'in %500 oranındaki nakit sermaye artırımından brüt 150.000.000 TL, tahmini sermaye artırımı maliyetleri düşüldükten sonra ise net 149.009.875 TL fon girişi sağlanması, Söz konusu fonun 120.374.344,36 TL tutarlı kısmının detayları ekte yer alan Rapor'da yer aldığı haliyle Yatırım Harcamalarının Finansmanı'nda kullanılması, 8.916.984,93 TL tutarlı kısmının Hammadde Tedarikinin Finansmanı'nda kullanılması ve 19.718.545,71 TL tutarlı kısmının ise Banka Kredi Ödemelerinin Finansmanı'nda kullanılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124556BIST