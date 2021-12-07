***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2021 15:12
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi 11300000 TRY 37,67
Mehmet NERGİZ 761593 TRY 2,54
Tuba NERGİZ 1300000 TRY 4,33
Burak NERGİZ 300000 TRY 1
Begüm BİRBEN 300000 TRY 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981529
BIST
16:451.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 51,80
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.980
En Düşük
1.943
16:4513,6995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0981
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:4515,4059
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1739
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:45780,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -9,18
|Açılış
|: 780,09
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:43
|INTEM
|66,00
|40.209.452
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.261.500
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.491.636
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,95
|101.547.763
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,95
|101.547.763
|% -9,86
|
|SISE
|14,67
|4.029.808.146
|% 9,97
|
|GARAN
|11,88
|2.338.293.874
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,58
|2.084.394.877
|% 3,01
|
|ASELS
|23,12
|1.874.675.736
|% 2,57
|
|THYAO
|19,28
|1.673.757.702
|% 3,16
|
|SISE
|14,67
|4.029.808.146
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|953.941.223
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|591.799.794
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|523.488.837
|% -9,80
|
|ODAS
|1,66
|380.280.448
|% 0,61
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6937
|13,7029
|% -0,69
|
|Euro
|15,3942
|15,4118
|% -1,08
|
|Sterlin
|18,0727
|18,1633
|% -0,89
|
|Frank
|14,7246
|14,8133
|% -0,84
|
|Riyal
|3,6435
|3,6618
|% -0,63
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,87
|
|Altın Gr.
|782
|782
|-7,12
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.263
|-39,00
|
|Tam
|5.151
|5.282
|-47,63
|
|Yarım
|2.490
|2.555
|-23,05
|
|Çeyrek
|1.249
|1.277
|-11,52
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:57SONME
Yüzde 6.78 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 101 adet işlem
-
16:55PCILT
Yüzde 9.94 oranında artışla 15.27 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 056 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, YKBNK
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 16 artarak (% 2.77 ) 1, 752
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEKGY, QNBFL, GMTAS, HEDEF, AKCNS, PCILT, PKENT, TURGG, ORCAY, SISE