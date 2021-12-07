***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi 11300000 TRY 37,67Mehmet NERGİZ 761593 TRY 2,54Tuba NERGİZ 1300000 TRY 4,33Burak NERGİZ 300000 TRY 1Begüm BİRBEN 300000 TRY 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981529BIST