***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.02.2024 11:02
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nersan Holding A.Ş 67800000 TRY 37,67
Mehmet NERGİZ 4569558 TRY 2,54
Tuba NERGİZ 7800000 TRY 4,33
Burak NERGİZ 1800000 TRY 1
Begüm BİRBEN 1800000 TRY 1
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 75000000 TRY 41,67 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZI İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 105000000 TRY 58,33 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248779
BIST