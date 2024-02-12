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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.02.2024 11:02
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nersan Holding A.Ş 67800000 TRY 37,67
Mehmet NERGİZ 4569558 TRY 2,54
Tuba NERGİZ 7800000 TRY 4,33
Burak NERGİZ 1800000 TRY 1
Begüm BİRBEN 1800000 TRY 1

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 75000000 TRY 41,67 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZI İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 105000000 TRY 58,33 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248779


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BIST En Aktif Hisseler13:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 61,20 1.040.493 % 0,00  
MMCAS 12,25 2.581.832 % 0,00  
ISKUR 7.550.000,00 14.795.900 % 0,00  
GESAN 85,65 299.758.281 % 0,00  
FLAP 11,91 72.010.024 % 0,00  
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13:09 Alış Satış %  
Dolar 30,6968 30,7025 % 0,09  
Euro 33,0886 33,1026 % -0,03  
Sterlin 38,6383 38,8321 % 0,03  
Frank 34,9124 35,1227 % -0,06  
Riyal 8,1618 8,2027 % 0,08  
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13:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,85 22,87 % 0,66  
Platin 874,74 880,47 % 0,66  
Paladyum 874,85 879,72 % 0,66  
Brent Pet. 81,69 81,69 % 0,66  
Altın Ons 2.020,18 2.020,46 % 0,66  
Seans Raporu 13:09
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