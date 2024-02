***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nersan Holding A.Ş 67800000 TRY 37,67Mehmet NERGİZ 4569558 TRY 2,54Tuba NERGİZ 7800000 TRY 4,33Burak NERGİZ 1800000 TRY 1Begüm BİRBEN 1800000 TRY 1Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 75000000 TRY 41,67 YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZI İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 105000000 TRY 58,33 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248779BIST