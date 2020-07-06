***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
06.07.2020 15:24
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Herhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar
Firmamızın Satış Proje ve mühendislik biriminin 2019 Kasım ayından bu yana Yurtdışından Yeni müşterimizle birlikte sürdürmüş olduğu Çamaşır Makinelerinin Tambur yıldızı ve Kasnak üretimleri ile alakalı anlaşma tamamlanmış olup siparişler alınmıştır.
-2021 Ocak ayında Seri İmalata başlanacak olup yılda 500.000 adet Kasnak ve Tambur yıldız parçası üretilecektir.
-Yılda 4.5 Milyon Euro gelir elde edilecek projede, parçalar Cezayire sevk edilecektir.
-Yatırım ekipmanlarının siparişi tedarikçilerimize verilmiş olup toplamda 232.000 Euro Proje bütçesi elde edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855010
BIST