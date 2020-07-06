***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih07/07/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıHerhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOrtaklık faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.AçıklamalarFirmamızın Satış Proje ve mühendislik biriminin 2019 Kasım ayından bu yana Yurtdışından Yeni müşterimizle birlikte sürdürmüş olduğu Çamaşır Makinelerinin Tambur yıldızı ve Kasnak üretimleri ile alakalı anlaşma tamamlanmış olup siparişler alınmıştır.-2021 Ocak ayında Seri İmalata başlanacak olup yılda 500.000 adet Kasnak ve Tambur yıldız parçası üretilecektir.-Yılda 4.5 Milyon Euro gelir elde edilecek projede, parçalar Cezayire sevk edilecektir.-Yatırım ekipmanlarının siparişi tedarikçilerimize verilmiş olup toplamda 232.000 Euro Proje bütçesi elde edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855010BIST