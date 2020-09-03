***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih03/09/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıHerhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOrtaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.Açıklamalar2020 Ocak ayından bu yana görüşme gerçekleştirdiğimiz ve 2020 Şubat sonu itibarı ile denetimden geçtiğimiz Alman Tier-1 müşterimiz ile 2021 ve 2022 yıllarında Daimler için direksiyon sistemleri parçası üretilmek üzere anlaşma yapılmıştır.-Yeni nesil elektrikli araçlarda ağırlığı azaltmak için kullanılacak parçalardan yılda 330.000 adet üretilecek olup 2 yılda toplam 7,5 milyon Euro ciro elde edilmesi planlanmaktadır.-Ayrıca parçaların kalıp, takım, fikstür ve mühendislik bedelleri için de 691.000 Euro gelir beklemektedir.-Müşterimiz ile 2023-2028 yılları arasında mevcut parçaların yeni versiyonlarının üretimini yapmak için de teknik görüşmeler devam etmektedir. Görüşmeleri süren parçalardan elde edilmesi beklenen toplam ciro 15 Milyon Euro'dur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873081BIST