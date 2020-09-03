***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.09.2020 11:58
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Herhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
2020 Ocak ayından bu yana görüşme gerçekleştirdiğimiz ve 2020 Şubat sonu itibarı ile denetimden geçtiğimiz Alman Tier-1 müşterimiz ile 2021 ve 2022 yıllarında Daimler için direksiyon sistemleri parçası üretilmek üzere anlaşma yapılmıştır.
-Yeni nesil elektrikli araçlarda ağırlığı azaltmak için kullanılacak parçalardan yılda 330.000 adet üretilecek olup 2 yılda toplam 7,5 milyon Euro ciro elde edilmesi planlanmaktadır.
-Ayrıca parçaların kalıp, takım, fikstür ve mühendislik bedelleri için de 691.000 Euro gelir beklemektedir.
-Müşterimiz ile 2023-2028 yılları arasında mevcut parçaların yeni versiyonlarının üretimini yapmak için de teknik görüşmeler devam etmektedir. Görüşmeleri süren parçalardan elde edilmesi beklenen toplam ciro 15 Milyon Euro'dur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873081
BIST