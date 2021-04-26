***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.04.2021 11:36
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MAHLE Compressor Hungary-MAHLE Electronics S.L.U
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Herhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Değerli İş Ortaklarımız,
Tuğçelik olarak Yatırım yapmaya ve büyümeye devam ediyoruz.
Firmamız Otomotiv için Elektrikli Araçlar Akü şarj teknolojisine ait Mevcut Müşterimiz Mahle firmasının Avrupa'daki tesislerine ( İspanya ve Macaristan) tedarik edilmek üzere 3 farklı projede toplam 6 farklı parçada proje ortağı seçilmiştir.
Firmamız bu 3 proje için müşterimiz tarafından ürün geliştirme ve tasarım aşamasından başlayarak seri üretim ile devam edecek süreçte stratejik proje ortaklığı yapacaktır.
1.Projemiz E-Kompresör Phev (Plug-in Hibrit Elektrikli araçlar ) için Yüksek basınçlı Alüminyum Enjeksiyon parçalardır. Parçalar üretimden %100 Helyum sızdırmazlık testi kontrolü ve yüksek teknoloji gerektirmektedir. 2023'te başlayacak ve 2032 yılına kadar devam edecek projemizde Tuğçelik yaklaşık 2 milyon set Ürünü Macaristan'a Sevk edecek ve toplamda 11.260.000 Euro gelir elde edilmesi planlanmaktadır.
2.Projemiz OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı Alüminyüm Enjeksiyon Parçalarıdır. 2022 de seri imalata başlayacak projemiz 2027 yılına kadar devam edecek olup 5 yıl boyunca 949.505 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 24.000.000 Euro Ciro elde edilmesi planlanmaktadır.
3.Projemizde OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı Alüminyüm Enjeksiyon Parçalarıdır. 2024de seri imalata başlayacak projemiz 2029 yılına kadar devam edecek olup 478.000 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 14.730.000 Euro Ciro elde edilmesi planlanmaktadır.
Toplamda 3 projemizle 50.000.000 Euro İhracat geliri elde edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930825
BIST