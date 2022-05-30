***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.05.2022 14:18
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz Avrupa'da bulunan bir firmayla elektrikli araçların kabin kapısı , menteşe parçası gibi ürünlerinin seri üretimini gerçekleştirmek üzere anlaşma sağlamıştır.
Söz konusu anlaşmamız 2022 yılının ikinci yarısında başlayacak ve 2024 yılının sonuna kadar devam edecektir.
2024 yılının sonuna kadar tahmin edilen proje hacmi 62.600 adet elektrikli araca parça temin etmek olup projeden elde edilmesi beklenen gelir 4.900.000 Euro'dur.
Yapılan bu anlaşmayla birlikte şirketimizin ihracat geliri beklentisi 2024 yılında %80'e ulaşmıştır.
Hedeflenen hacimlerin gerçekleşmesi durumunda ise anlaşma süresi uzatılabilecek ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033319
BIST