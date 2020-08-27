***TUKAS* *BEYAZ* *AVHOL* *THYAO* *MERIT* *HURGZ* *PEKGY* *ITTFH* *ISBIR* *NIBAS* *FORMT* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe









***TUKAS******BEYAZ******AVHOL******THYAO******MERIT******HURGZ******PEKGY******ITTFH******ISBIR******NIBAS******FORMT******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AVHOL, BERA, BEYAZ, FORMT, HURGZ, ISBIR, ITTFH, MERIT, NIBAS, PEKGY, THYAO, TUKASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AVHOL 1 AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 300,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 1.000,000BEYAZ 3 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 59.000,000FORMT 4 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 1.585.070,835HURGZ 5 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 900.000,000ISBIR 6 ISBIR HOLDING A.S. E KADIM YAZIR 8,750ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 975.010,000MERIT 8 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E ALI YAYAYÜRÜYEN 127,000NIBAS 9 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 532.700,000PEKGY 10 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 100,000THYAO 11 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 100,000TUKAS 12 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 1.259,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871427BIST