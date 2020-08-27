***TUKAS* *BEYAZ* *AVHOL* *THYAO* *MERIT* *HURGZ* *PEKGY* *ITTFH* *ISBIR* *NIBAS* *FORMT* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe
27.08.2020 17:08
***TUKAS******BEYAZ******AVHOL******THYAO******MERIT******HURGZ******PEKGY******ITTFH******ISBIR******NIBAS******FORMT******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AVHOL, BERA, BEYAZ, FORMT, HURGZ, ISBIR, ITTFH, MERIT, NIBAS, PEKGY, THYAO, TUKAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AVHOL 1 AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 300,000
BERA 2 BERA HOLDING A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 1.000,000
BEYAZ 3 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 59.000,000
FORMT 4 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 1.585.070,835
HURGZ 5 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 900.000,000
ISBIR 6 ISBIR HOLDING A.S. E KADIM YAZIR 8,750
ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 975.010,000
MERIT 8 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E ALI YAYAYÜRÜYEN 127,000
NIBAS 9 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 532.700,000
PEKGY 10 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 100,000
THYAO 11 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 100,000
TUKAS 12 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E IP INTERCAPITAL MARKETS A.D. 1.259,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871427
BIST