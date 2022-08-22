***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.08.2022 09:14
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E % 80 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,922 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057435
BIST
11:203.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -6,64
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
11:2018,1240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
11:2018,1455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0106
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
11:201.011,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,97
|Açılış
|: 1.011,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.010,56
BIST En Aktif Hisseler11:18
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|2.446.359
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|177.266.978
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|GSDDE
|4,80
|29.565.034
|% 9,59
|
|GLRYH
|3,79
|29.101.346
|% -7,56
|
|AZTEK
|13,42
|221.273.862
|% -7,38
|
|DENGE
|2,09
|23.469.632
|% -6,28
|
|GZNMI
|38,70
|118.706.862
|% -6,25
|
|SKTAS
|2,99
|13.093.824
|% -5,68
|
|THYAO
|68,05
|1.221.738.164
|% -0,66
|
|HEKTS
|41,42
|769.756.564
|% 5,50
|
|SASA
|53,90
|740.459.542
|% 1,70
|
|PETKM
|11,68
|688.873.293
|% 0,69
|
|TUPRS
|318,70
|662.326.521
|% -2,51
|
|EKGYO
|3,75
|634.437.816
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,65
|564.067.831
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,97
|319.028.892
|% 0,20
|
|AKBNK
|10,47
|625.872.209
|% -1,23
|
|PETKM
|11,68
|688.873.293
|% 0,69
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1133
|18,1250
|% 0,22
|
|Euro
|18,1378
|18,1534
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,3048
|21,4117
|% -0,12
|
|Frank
|18,7972
|18,9104
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8102
|4,8343
|% 0,19
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-9,79
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|7,00
|
|Tam
|6.811
|6.865
|-72,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|-1,69
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33SAYAS
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 833 adet işlem
-
11:32TUKAS
Yüzde -45.64 oranında düşüşle 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 649, 357 adet işlem
-
11:31OYLUM
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 329, 360 adet işlem
-
11:30ODAS
Yüzde 4.12 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 004, 228 adet işlem
-
11:29XU100
Endeks 3, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 15, 762.00 milyon TL de