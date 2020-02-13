***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TUKAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Tukaş Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (TUKAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TUKAS.E payında 14/02/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve "internetten emir iletilmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/05/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818883BIST