***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.02.2020 18:18
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Tukaş Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (TUKAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TUKAS.E payında 14/02/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve "internetten emir iletilmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/05/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818883
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,79
|Açılış
|: 120.000
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|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
18:056,0426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,0580
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|Önceki Kapanış
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6,0653
En Düşük
6,0352
18:056,5554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0216
|Açılış
|: 6,5780
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05306,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,68
|Açılış
|: 306,34
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8653
|7,9048
|% 0,69
|
|Frank
|6,1485
|6,1856
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6063
|1,6143
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|9,06
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,68
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|56,27
|56,27
|0,48
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