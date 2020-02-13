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***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

13.02.2020 18:18
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***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Tukaş Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (TUKAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TUKAS.E payında 14/02/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve  "internetten emir iletilmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/05/2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818883


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ISYAT 2,60 62.606.729 % 19,82  
ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
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Riyal 1,6063 1,6143 % -0,06  
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Altın Ons 1.576 1.576 9,06  
Altın Gr. 306 306 1,60  
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Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,63 17,68 0,16  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 56,27 56,27 0,48  
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