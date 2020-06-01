TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.106
|% 10,00
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|TSGYO
|3,42
|16.682.995
|% 9,97
|PENGD
|4,08
|82.839.877
|% 9,97
|MNDRS
|2,34
|66.653.506
|% 9,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4369
|8,4792
|% 0,48
|Frank
|7,0831
|7,1258
|% 0,29
|Riyal
|1,8117
|1,8208
|% 0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,73
|Altın Gr.
|381
|381
|1,60
|Cumhuriyet
|2.468
|2.495
|21,30
|Tam
|2.540
|2.564
|14,30
|Yarım
|1.240
|1.251
|10,70
|Çeyrek
|620
|626
|5,30
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,32
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|B. Petrol
|37,77
|37,77
|-0,07
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem