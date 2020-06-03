***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [TUKAS]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıTUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi01/06/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi03/06/2020Sıra Açma Saati09:40Açıklamalar01/06/2020 tarihinde işleme kapatılan TUKAS.E pay sırası bugün seans başından itibaren işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848675BIST