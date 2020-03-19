***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 11:11
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830650
BIST
11:3586.544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 967,81
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.647
En Düşük
84.803
11:356,5098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5255
En Düşük
6,4647
11:357,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
11:35310,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,20
|Açılış
|: 310,92
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|3.430
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.557.442
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.055.112
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|401.197
|% 9,90
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|154.246
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|454.844
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|UZERB
|1,46
|11.257
|% -9,88
|
|THYAO
|8,00
|215.243.596
|% 1,27
|
|ASELS
|21,76
|188.500.026
|% 0,09
|
|GARAN
|8,16
|183.926.309
|% 2,00
|
|ISFIN
|2,76
|97.498.385
|% 6,15
|
|YKBNK
|2,01
|91.527.233
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,01
|91.527.233
|% 1,52
|
|ODAS
|1,21
|54.376.221
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,77
|28.939.496
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,76
|97.498.385
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,12
|33.734.243
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5005
|7,5382
|% -0,17
|
|Frank
|6,6849
|6,7251
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7312
|1,7399
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|1,24
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,03
|12,08
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,03
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|1,96
|