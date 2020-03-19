***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 12:39
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830660
BIST
13:0186.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 629,24
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
13:016,5279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,5290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5279
En Düşük
6,4647
13:017,0696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 7,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
13:01310,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,37
|Açılış
|: 310,25
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|415.497
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|2.266.199
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.605.565
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.097.166
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.574.255
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|588.260
|% -9,96
|
|TSPOR
|2,19
|115.513.437
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.402
|% -9,88
|
|NIBAS
|5,60
|56.000
|% -9,68
|
|BALAT
|1,42
|28.683
|% -9,55
|
|ASELS
|21,80
|341.488.649
|% 0,28
|
|THYAO
|7,98
|327.260.476
|% 1,01
|
|GARAN
|8,08
|296.477.244
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,99
|133.057.027
|% 0,51
|
|TSPOR
|2,19
|115.513.437
|% -9,88
|
|YKBNK
|1,99
|133.057.027
|% 0,51
|
|ODAS
|1,21
|71.355.519
|% 0,83
|
|TSPOR
|2,19
|115.513.437
|% -9,88
|
|IHLGM
|0,76
|38.876.112
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,10
|49.027.887
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4894
|7,5269
|% -0,32
|
|Frank
|6,6607
|6,7008
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7310
|1,7396
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.480
|-7,01
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-13,06
|
|Yarım
|998
|1.025
|-6,31
|
|Çeyrek
|501
|512
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|11,88
|11,94
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,03
|
|B. Petrol
|26,42
|26,42
|1,54
|