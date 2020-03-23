***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 15:34
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831441
BIST
15:5285.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -257,05
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
15:526,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0354
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
15:527,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0830
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
15:52321,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 5,85
|Açılış
|: 321,69
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
322,51
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|17.483.355
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.087.841
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.184.599
|% 9,97
|
|AYCES
|7,39
|1.002.874
|% 9,97
|
|AVHOL
|0,81
|54.056
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,20
|1.000.415.823
|% -3,49
|
|ASELS
|21,10
|427.197.058
|% -1,40
|
|THYAO
|7,88
|365.833.012
|% -1,25
|
|YKBNK
|1,82
|242.655.768
|% -3,19
|
|BIMAS
|52,60
|217.153.202
|% 5,58
|
|GARAN
|7,20
|1.000.415.823
|% -3,49
|
|YKBNK
|1,82
|242.655.768
|% -3,19
|
|IHLGM
|0,71
|53.502.923
|% -5,33
|
|ISFIN
|2,83
|199.992.653
|% -6,91
|
|ODAS
|1,18
|78.421.010
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6098
|7,6479
|% 0,05
|
|Frank
|6,6755
|6,7157
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7496
|1,7584
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.521
|21,33
|
|Altın Gr.
|322
|322
|5,96
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
|