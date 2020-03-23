***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 16:13
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831458
BIST
17:3485.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -710,78
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:346,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:347,1137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0921
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1175
En Düşük
6,9716
17:34323,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 7,44
|Açılış
|: 323,28
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.248.502
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.516.515
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.336.088
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.879.537
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,08
|1.407.552.137
|% -5,09
|
|ASELS
|20,92
|562.966.058
|% -2,24
|
|THYAO
|7,83
|448.716.008
|% -1,88
|
|YKBNK
|1,80
|328.025.497
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,74
|289.379.507
|% -9,87
|
|GARAN
|7,08
|1.407.552.137
|% -5,09
|
|YKBNK
|1,80
|328.025.497
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,74
|289.379.507
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.376.491
|% -6,67
|
|ODAS
|1,18
|103.055.549
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6506
|7,6890
|% 0,58
|
|Frank
|6,6860
|6,7263
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7469
|1,7557
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,32
|
|Altın Gr.
|322
|323
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,14
|26,14
|-0,84
|
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