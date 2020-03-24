***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2020 10:07
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831628
BIST
14:2287.751
En Yüksek
|Değişim
|: 4,16%
|| 3.504,60
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:226,4972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0634
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:227,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:22332,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,04
|Açılış
|: 332,75
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,31
|1.154.129
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.225.086
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.960.718
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|8.680.469
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|MTRYO
|5,35
|1.870.057
|% -0,56
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|YGYO
|0,35
|6.509.184
|% 0,00
|
|GARAN
|7,37
|583.004.224
|% 6,66
|
|ASELS
|22,16
|371.963.003
|% 6,54
|
|THYAO
|8,12
|355.877.557
|% 5,32
|
|YKBNK
|1,84
|137.904.942
|% 3,95
|
|ISFIN
|2,83
|129.280.572
|% 3,28
|
|GARAN
|7,37
|583.004.224
|% 6,66
|
|YKBNK
|1,84
|137.904.942
|% 3,95
|
|ODAS
|1,22
|66.062.846
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,11
|59.501.901
|% 3,74
|
|ISFIN
|2,83
|129.280.572
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6115
|7,6497
|% 0,79
|
|Frank
|6,6326
|6,6726
|% -0,06
|
|Riyal
|1,7201
|1,7288
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.596
|38,47
|
|Altın Gr.
|331
|334
|6,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,85
|13,91
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,94
|0,14
|
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|1,27
|