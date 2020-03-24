TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|TATGD
|5,83
|9.454.206
|% 10,00
|GLRYH
|2,20
|8.163.301
|% 10,00
|ALCTL
|13,53
|4.902.187
|% 10,00
|PENGD
|2,31
|1.123.998
|% 10,00
|OZRDN
|1,65
|9.595
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5791
|7,6171
|% 0,37
|Frank
|6,6381
|6,6781
|% 0,03
|Riyal
|1,7237
|1,7324
|% -1,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|39,03
|Altın Gr.
|332
|334
|5,85
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,06
|0,77
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|0,13
|B. Petrol
|28,50
|28,50
|1,47
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %4, 16 değişimle 87747 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %4, 17 değişimle 87758 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %4, 17 değişimle 87760 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %4, 22 değişimle 87802 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %4, 24 değişimle 87817 puandan