***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2020 12:05
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831673
BIST
13:1988.166
En Yüksek
|Değişim
|: 4,65%
|| 3.919,68
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
13:196,4823
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0783
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5660
En Düşük
6,4714
13:197,0375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0874
En Düşük
7,0232
13:19331,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,04
|Açılış
|: 331,74
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
336,72
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|TATGD
|5,83
|9.691.933
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.124.236
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|8.491.038
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.943.237
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|229.175
|% 10,00
|
|MZHLD
|9,51
|11.823
|% -6,58
|
|KSTUR
|21,14
|4.334
|% -3,91
|
|MTRYO
|5,25
|1.075.289
|% -2,42
|
|YONGA
|8,60
|22.799
|% -1,15
|
|MMCAS
|0,89
|5.001
|% -1,11
|
|GARAN
|7,40
|506.403.134
|% 7,09
|
|THYAO
|8,16
|292.974.064
|% 5,84
|
|ASELS
|22,02
|256.510.492
|% 5,87
|
|YKBNK
|1,86
|115.369.821
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,84
|115.315.074
|% 3,65
|
|GARAN
|7,40
|506.403.134
|% 7,09
|
|YKBNK
|1,86
|115.369.821
|% 5,08
|
|EKGYO
|1,12
|51.969.416
|% 4,67
|
|ODAS
|1,23
|50.475.298
|% 6,03
|
|TSPOR
|1,96
|78.607.492
|% 9,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5707
|7,6087
|% 0,25
|
|Frank
|6,6247
|6,6646
|% -0,18
|
|Riyal
|1,7187
|1,7273
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.598
|40,05
|
|Altın Gr.
|332
|333
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,15
|
|B. Petrol
|28,46
|28,46
|1,43
|