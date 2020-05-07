***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 12:14
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843295
BIST
12:1598.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 392,35
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
12:157,2379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
12:157,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
12:15394,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,06
|Açılış
|: 394,36
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
394,85
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.867.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.303.233
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|POLTK
|133,10
|542.593
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|GEDIK
|21,32
|7.602.936
|% -6,74
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|IZMDC
|10,17
|9.084.323
|% -4,51
|
|KRDMD
|2,63
|798.555.273
|% 6,05
|
|THYAO
|10,68
|334.506.642
|% 1,14
|
|PETUN
|21,68
|305.652.445
|% 7,75
|
|GARAN
|8,05
|304.590.521
|% -0,25
|
|GUSGR
|3,19
|249.753.772
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|798.555.273
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,19
|249.753.772
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|151.607.065
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|232.825.664
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,94
|111.830.253
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9116
|8,9563
|% 0,59
|
|Frank
|7,3860
|7,4305
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9225
|1,9321
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|7,85
|
|Altın Gr.
|394
|394
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.575
|25,60
|
|Tam
|2.597
|2.642
|26,20
|
|Yarım
|1.267
|1.291
|12,80
|
|Çeyrek
|632
|646
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,93
|29,93
|0,21
|
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