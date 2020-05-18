***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2020 11:13
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845697
BIST
15:32101.716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 1.948,00
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:326,8683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0330
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:327,4425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:32386,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 387,51
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|55.559.221
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.251.879
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.384.361
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|800.077
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.200.670
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.147.458
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,76
|957.916.501
|% 6,11
|
|ALKIM
|13,04
|715.136.848
|% -8,17
|
|THYAO
|10,85
|668.169.084
|% 2,55
|
|GARAN
|7,82
|565.363.511
|% 1,56
|
|PGSUS
|54,15
|450.487.921
|% 6,39
|
|EKGYO
|1,31
|191.441.680
|% 4,80
|
|CEMAS
|1,11
|130.900.282
|% 4,72
|
|ISFIN
|4,10
|438.109.807
|% 5,13
|
|KARSN
|1,79
|181.373.003
|% 4,07
|
|SASA
|10,76
|957.916.501
|% 6,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3271
|8,3689
|% -0,04
|
|Frank
|7,0413
|7,0837
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8212
|1,8304
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|12,65
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.536
|16,60
|
|Tam
|2.563
|2.602
|17,00
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,30
|
|Çeyrek
|625
|636
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,33
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,12
|
|B. Petrol
|34,38
|34,38
|1,88
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