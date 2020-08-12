***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 10:01
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868243
BIST
11:021.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
11:027,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1240
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3301
En Düşük
7,1827
11:028,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1294
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6205
En Düşük
8,4425
11:02456,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 13,26
|Açılış
|: 456,05
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
457,10
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler11:00
|FADE
|3,85
|361.118
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|7.765.668
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|737.983
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.703.751
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,70
|17.900.829
|% -8,14
|
|NUGYO
|6,54
|10.633.593
|% -8,02
|
|THYAO
|11,79
|982.124.296
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,03
|488.161.761
|% -1,93
|
|GARAN
|6,99
|391.534.716
|% -0,85
|
|ASELS
|17,58
|382.162.430
|% -2,87
|
|PGSUS
|51,25
|295.252.310
|% 5,15
|
|EKGYO
|2,03
|488.161.761
|% -1,93
|
|THYAO
|11,79
|982.124.296
|% 1,55
|
|TSKB
|1,13
|74.259.957
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|133.919.600
|% -1,40
|
|GARAN
|6,99
|391.534.716
|% -0,85
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3249
|7,3308
|% 1,75
|
|Euro
|8,6046
|8,6155
|% 1,57
|
|Sterlin
|9,5330
|9,5808
|% 1,73
|
|Frank
|7,9633
|8,0112
|% 1,75
|
|Riyal
|1,9480
|1,9577
|% 1,71
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|28,91
|
|Altın Gr.
|457
|457
|14,20
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|1,44
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,18
|0,42
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,45
|