***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:03
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881406
BIST
11:251.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.181
En Düşük
1.173
11:257,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:259,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:25485,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,45
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,02
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ESEN
|12,43
|668.498
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.311.876
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.114.389
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|579.204
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.297.222
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.209.367
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,78
|463.126.530
|% -1,07
|
|SISE
|6,77
|321.297.725
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|298.263.087
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.595.470
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,26
|233.428.180
|% 1,46
|
|HLGYO
|2,78
|463.126.530
|% -1,07
|
|TSKB
|1,19
|180.944.250
|% 4,39
|
|EKGYO
|1,93
|298.263.087
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.595.470
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,13
|140.709.957
|% -1,84
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9389
|7,9439
|% 0,31
|
|Euro
|9,3278
|9,3341
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2200
|10,2712
|% 0,07
|
|Frank
|8,6662
|8,7184
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1130
|2,1236
|% 0,39
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|5,37
|
|Altın Gr.
|484
|485
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,19
|
Seans Raporu
11:25
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