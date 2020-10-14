***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:34
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881513
BIST
15:281.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:287,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:289,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:28486,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,80
|Açılış
|: 486,34
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,53
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:28
|TRCAS
|5,28
|127.853.313
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.023.325
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.777.735
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.471.544
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.561.035
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,78
|4.790.857.758
|% 5,29
|
|TUPRS
|83,60
|2.178.247.971
|% 4,24
|
|ODAS
|3,70
|1.668.555.914
|% 4,23
|
|ZOREN
|3,04
|1.330.026.556
|% 8,96
|
|SISE
|6,73
|723.124.846
|% -0,15
|
|PETKM
|4,78
|4.790.857.758
|% 5,29
|
|ODAS
|3,70
|1.668.555.914
|% 4,23
|
|ZOREN
|3,04
|1.330.026.556
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,89
|591.671.689
|% -1,05
|
|TSKB
|1,17
|287.131.885
|% 2,63
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9317
|7,9361
|% 0,21
|
|Euro
|9,3311
|9,3395
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2949
|10,3465
|% 0,80
|
|Frank
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|Riyal
|486,0640
|486,1560
|% 0,96
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|12,46
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|18,99
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,19
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|-0,08
|