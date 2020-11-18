***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:31
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889035
BIST
11:461.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 19,08
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:467,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:469,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:46467,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 467,86
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:38
|LINK
|47,32
|5.196.503
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.310.003
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.052.583
|% -9,94
|
|GARAN
|8,70
|1.459.651.914
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,79
|670.938.472
|% 4,49
|
|KRDMD
|4,36
|593.767.011
|% 4,31
|
|AKBNK
|6,20
|366.991.697
|% 3,51
|
|THYAO
|11,63
|270.922.002
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,79
|670.938.472
|% 4,49
|
|GARAN
|8,70
|1.459.651.914
|% 3,33
|
|KRDMD
|4,36
|593.767.011
|% 4,31
|
|EKGYO
|1,92
|213.583.251
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,49
|113.500.715
|% 2,05
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7127
|7,7168
|% 0,22
|
|Euro
|9,1671
|9,1716
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2304
|10,2817
|% 0,56
|
|Frank
|8,4500
|8,5009
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0534
|2,0637
|% 0,33
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,79
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|-19,21
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|-9,29
|
|Çeyrek
|750
|767
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,05
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,30
|