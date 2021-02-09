***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 17:39
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908644
BIST
17:401.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,49
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:407,0815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:408,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0399
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:40418,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,73
|Açılış
|: 418,19
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ERBOS
|60,50
|130.740.436
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|18.830.037
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.596.282
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.617.227
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|138,10
|4.692.194.975
|% 2,75
|
|GARAN
|10,25
|2.345.054.582
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,60
|2.090.469.025
|% -3,35
|
|PETKM
|5,32
|1.454.753.369
|% 2,50
|
|SISE
|7,76
|1.363.976.169
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.090.469.025
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,99
|1.032.320.479
|% 2,40
|
|TSKB
|1,82
|533.589.670
|% 1,11
|
|PETKM
|5,32
|1.454.753.369
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,57
|974.538.479
|% -2,46
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0782
|7,0829
|% 0,14
|
|Euro
|8,5658
|8,5723
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7295
|9,7783
|% 0,34
|
|Frank
|7,8892
|7,9367
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8814
|1,8908
|% 0,01
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|9,29
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,31
|60,31
|-0,39
|