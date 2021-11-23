***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:55
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979120
BIST
13:121.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 28,40
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:1212,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 8,01%
|| 0,9134
|Açılış
|: 12,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:1213,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 8,72%
|| 1,1177
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:12710,11
En Yüksek
|Değişim
|: 7,21%
|| 47,77
|Açılış
|: 710,30
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:10
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.888.885
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|147.172.781
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.747.363
|% 9,98
|
|TBORG
|19,98
|740.976
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.477.938
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,34
|600.465.969
|% -9,79
|
|ADESE
|0,97
|106.061.013
|% -9,35
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,72
|2.101.324.338
|% 4,81
|
|SISE
|11,79
|1.999.394.770
|% 5,17
|
|GARAN
|11,85
|1.697.424.610
|% -0,75
|
|EREGL
|23,14
|1.340.516.409
|% 7,33
|
|THYAO
|18,02
|1.016.699.911
|% 2,21
|
|YKBNK
|3,50
|871.401.542
|% -1,13
|
|KRDMD
|8,72
|2.101.324.338
|% 4,81
|
|ODAS
|1,58
|376.993.675
|% -3,66
|
|SISE
|11,79
|1.999.394.770
|% 5,17
|
|GARAN
|11,85
|1.697.424.610
|% -0,75
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2947
|12,3196
|% 8,01
|
|Euro
|13,8530
|13,9402
|% 8,72
|
|Sterlin
|16,3528
|16,4348
|% 7,37
|
|Frank
|13,1093
|13,1883
|% 7,65
|
|Riyal
|3,2584
|3,2748
|% 7,49
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,45
|
|Altın Gr.
|711
|711
|48,91
|
|Cumhuriyet
|4.646
|4.717
|298,00
|
|Tam
|4.650
|4.784
|337,46
|
|Yarım
|2.247
|2.314
|163,23
|
|Çeyrek
|1.127
|1.157
|81,62
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,45
|9,46
|0,60
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|-0,86
|