***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2022 16:25
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030264
BIST
16:452.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,08
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:4515,4709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0869
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:4516,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0674
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:45896,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,09
|Açılış
|: 896,51
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KRONT
|41,80
|40.768.573
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.222.497
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|273.229.469
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.142.584
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.878.249
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.545.839
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.782.590
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.673.939
|% -9,95
|
|THYAO
|42,20
|2.850.945.583
|% 0,81
|
|SAHOL
|19,27
|2.221.422.369
|% 1,69
|
|SISE
|19,77
|1.734.722.690
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,60
|1.114.710.450
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,82
|1.003.695.861
|% 4,95
|
|DOHOL
|3,82
|1.003.695.861
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,68
|401.311.136
|% 0,37
|
|KARSN
|5,32
|766.225.800
|% 4,31
|
|SAHOL
|19,27
|2.221.422.369
|% 1,69
|
|YKBNK
|4,55
|461.879.382
|% -0,66
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4631
|15,4709
|% 0,56
|
|Euro
|16,0525
|16,0732
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,7748
|18,8689
|% 0,53
|
|Frank
|15,3553
|15,4478
|% 0,70
|
|Riyal
|4,1130
|4,1337
|% 0,77
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-18,46
|
|Altın Gr.
|897
|898
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.156
|-46,00
|
|Tam
|6.036
|6.191
|-48,01
|
|Yarım
|2.917
|2.995
|-23,23
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|-11,61
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,83
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
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16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, KRDMD
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16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, TKFEN
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 78 artarak (% 0.32 ) 2, 151
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, BRMEN, KNFRT, ULUUN, GLBMD, EMNIS, KZBGY, UZERB, DENGE, KONKA
-
16:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, SELVA, UFUK, KAPLM, LIDFA