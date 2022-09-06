***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:17
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060408
BIST
15:443.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 42,60
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:4418,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
15:4418,0598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0335
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0498
15:441.002,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.003,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:44
|INVEO
|18,59
|248.794.706
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.905.921
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.811.103
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.925.932.627
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.982.728
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.930.288
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,25
|11.762.817.583
|% 1,73
|
|EREGL
|32,10
|7.391.356.945
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,43
|6.432.952.318
|% 8,74
|
|EKGYO
|4,56
|5.835.270.679
|% 4,11
|
|THYAO
|74,65
|4.848.951.291
|% -0,67
|
|YKBNK
|8,25
|11.762.817.583
|% 1,73
|
|EKGYO
|4,56
|5.835.270.679
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,37
|4.430.754.958
|% 7,57
|
|AKBNK
|15,43
|6.432.952.318
|% 8,74
|
|KRDMD
|13,73
|4.068.717.483
|% 6,60
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2244
|18,2295
|% 0,08
|
|Euro
|18,0532
|18,0598
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,0186
|21,1240
|% 0,44
|
|Frank
|18,4821
|18,5934
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% 0,06
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,38
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|17,00
|
|Tam
|6.776
|6.843
|31,00
|
|Yarım
|3.302
|3.345
|14,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-2,55
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59KRDMA
Yüzde 4.30 oranında artışla 10.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 183, 044 adet işlem
-
15:58KNFRT
Yüzde 9.72 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 071, 915 adet işlem
-
15:56KONYA
Yüzde 8.83 oranında artışla 1, 443.80 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 524 adet işlem
-
15:55XU100
Endeks 3, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 92, 034.00 milyon TL de
-
15:55SKBNK
Yüzde 5.35 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 987, 969 adet işlem