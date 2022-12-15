***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:43
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087524
BIST
16:295.137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 70,73
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:2918,6583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:2919,9028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:291.064,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -17,54
|Açılış
|: 1.064,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|38.525.680
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|645.263
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|479.172.020
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|267.247.349
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,24
|421.582.445
|% -9,33
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|139,20
|6.782.186.752
|% 1,61
|
|ASELS
|57,50
|6.286.183.021
|% 1,95
|
|ENKAI
|25,62
|5.031.495.906
|% 9,96
|
|ISCTR
|11,91
|4.587.096.443
|% 6,62
|
|EKGYO
|7,76
|4.290.847.710
|% -2,39
|
|SKBNK
|2,84
|1.655.780.519
|% 4,41
|
|EKGYO
|7,76
|4.290.847.710
|% -2,39
|
|ISCTR
|11,91
|4.587.096.443
|% 6,62
|
|VAKBN
|11,00
|3.072.248.098
|% 3,68
|
|YKBNK
|11,63
|3.214.148.157
|% 4,59
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6468
|18,6530
|% 0,17
|
|Euro
|19,8770
|19,8868
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,8927
|23,0075
|% -0,79
|
|Frank
|20,0409
|20,1616
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,12
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-29,03
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,18
|
|Cumhuriyet
|7.167
|7.275
|-82,00
|
|Tam
|7.199
|7.248
|-80,00
|
|Yarım
|3.486
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|-0,06
|
Seans Raporu
16:27
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16:42PEGYO
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16:39DOKTA
Yüzde 5.44 oranında artışla 57.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 705 adet işlem