***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:37
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090509
BIST
11:575.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -39,25
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
11:5718,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
11:5719,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
11:571.085,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,65
|Açılış
|: 1.085,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.084,41
BIST En Aktif Hisseler11:57
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|919.535
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|BRKVY
|36,04
|405.179.835
|% 7,97
|
|AHGAZ
|102,20
|1.117.937.001
|% 5,85
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|11.351.808
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|KOZAL
|600,00
|2.919.698.497
|% -9,49
|
|IMASM
|220,80
|76.678.879
|% -9,14
|
|KOZAL
|600,00
|2.919.698.497
|% -9,49
|
|THYAO
|140,60
|2.756.909.845
|% -1,75
|
|ENKAI
|32,18
|2.378.895.110
|% 5,30
|
|PETKM
|19,55
|1.552.984.679
|% -0,91
|
|TTKOM
|21,98
|1.500.564.631
|% 1,95
|
|EKGYO
|8,21
|1.069.668.709
|% -1,20
|
|YKBNK
|11,74
|1.115.765.486
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,88
|1.128.148.483
|% -0,85
|
|KRDMD
|17,74
|1.484.987.099
|% -0,11
|
|PETKM
|19,55
|1.552.984.679
|% -0,91
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7154
|18,7188
|% 0,26
|
|Euro
|19,8969
|19,9100
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,4600
|22,5727
|% 0,32
|
|Frank
|20,0538
|20,1746
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9649
|4,9898
|% 0,26
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-12,05
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.324
|7.380
|-19,00
|
|Yarım
|3.547
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-0,74
|