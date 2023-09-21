***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2023 13:48
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196641
BIST
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15:307.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 128,56
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:3027,1219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1271
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:3028,9021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1367
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:301.672,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.672,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.160.276
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|ICUGS
|9,20
|5.436.957
|% -5,93
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|TUKAS
|9,62
|661.822.476
|% -4,85
|
|THYAO
|227,50
|6.373.050.951
|% 1,88
|
|AKBNK
|30,10
|5.308.338.459
|% 1,69
|
|YKBNK
|16,77
|5.294.949.466
|% 1,57
|
|ISCTR
|22,62
|4.731.455.835
|% 0,53
|
|TUPRS
|144,60
|4.170.579.507
|% 2,34
|
|YKBNK
|16,77
|5.294.949.466
|% 1,57
|
|ADESE
|2,25
|482.656.808
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,62
|4.731.455.835
|% 0,53
|
|EKGYO
|7,88
|1.390.576.196
|% 1,03
|
|AKBNK
|30,10
|5.308.338.459
|% 1,69
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1178
|27,1219
|% 0,47
|
|Euro
|28,8464
|28,9021
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,1432
|33,3095
|% -0,17
|
|Frank
|29,8171
|29,9967
|% -0,26
|
|Riyal
|7,2096
|7,2457
|% 0,56
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-14,29
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.444
|-49,00
|
|Tam
|11.049
|11.130
|-20,00
|
|Yarım
|5.542
|5.588
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.794
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-0,36
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45KUTPO
Yüzde 4.84 oranında artışla 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 332 adet işlem
-
15:43ASUZU
Yüzde 6.12 oranında artışla 251.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 814 adet işlem
-
15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de