***TUKAS* *GARAN* *MGROS* *PARSN* *PETKM* *EDIP* *ISFIN* *VESTL* *ZOREN* *DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
05.06.2020 14:48
***TUKAS******GARAN******MGROS******PARSN******PETKM******EDIP******ISFIN******VESTL******ZOREN******DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE PAY DUYURUSU
İlgili Şirketler DOHOL, EDIP, ISFIN, MGROS, PARSN, PETKM, TUKAS, GARAN, VESTL, ZOREN
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8 DOHOL E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. TRAEDIPW91B3 EDIP E 0,452 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAISGEN91P9 ISFIN E 35.250.000,933 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MIGROS TICARET A.S. TREMGTI00012 MGROS E 77.400,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PARSAN MAKINA PARÇALARI SAN.A.S. TRAPARSN91H6 PARSN E 170.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. TRAPETKM91E0 PETKM E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRATUKAS91A3 TUKAS E 72.866.528,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAGARAN91N1 GARAN E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. TRAVESTL91H6 VESTL E 0,810 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ZORLU ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. TRAZOREN91L8 ZOREN E 0,495 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849433
BIST