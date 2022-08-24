***TUKAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
24.08.2022 09:01
***TUKAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [TUKAS]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 22.08.2022 tarihinde başayan % 80 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 24.08.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057902
BIST
11:133.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 56,61
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.118
En Düşük
3.075
11:1318,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:1318,1768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0850
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:131.029,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.029,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:13
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.637.728
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.171.728
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|34.034.043
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,93
|220.397.788
|% -6,76
|
|THYAO
|70,65
|2.804.822.260
|% 2,91
|
|ISCTR
|7,69
|2.161.768.374
|% 2,12
|
|YKBNK
|6,23
|1.021.255.989
|% 3,15
|
|GARAN
|24,84
|830.351.692
|% 6,06
|
|EKGYO
|3,84
|797.614.354
|% 1,05
|
|ISCTR
|7,69
|2.161.768.374
|% 2,12
|
|EKGYO
|3,84
|797.614.354
|% 1,05
|
|YKBNK
|6,23
|1.021.255.989
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,47
|251.477.414
|% 5,11
|
|HALKB
|6,30
|534.276.097
|% 6,78
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1626
|18,1690
|% 0,15
|
|Euro
|18,1684
|18,1768
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,4442
|21,5518
|% 0,54
|
|Frank
|18,8159
|18,9292
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8187
|4,8428
|% 0,14
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|11,08
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,38
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.898
|6.952
|37,00
|
|Yarım
|3.361
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,88
|
Seans Raporu
11:13
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11:28HALKB
Yüzde 7.97 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 438, 843 adet işlem
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11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, TOASO
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11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GARAN, THYAO
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11:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 29 artarak (% 1.96 ) 2, 768
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11:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, HKTM, TLMAN, KLNMA, BRMEN