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***TUKAS* *PAPIL* *BALAT* *TKNSA* *YBTAS* *BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

07.12.2020 17:52



***TUKAS******PAPIL******BALAT******TKNSA******YBTAS******BERA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BALAT, BERA, PAPIL, TKNSA, TUKAS, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E RAFET KAVUKCU 9.053,130
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE ASLAN 504,000
BALAT 3 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ORHAN ASLAN 756,000
BERA 4 BERA HOLDING A.S. E SELMAN PEKTEZEL 100.000,000
PAPIL 5 PAPILON SAVUNMA-GÜVENLIK SISTEMLERI BILISIM MÜHENDISLIK HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. E ÖMER ÖZBAY 4.018.750,000
TKNSA 6 TEKNOSA IÇ VE DIS TICARET A.S. E HACI ÖMER SABANCI HOLDING ANONIM SIRKETI 9.660.508,610 EVET
TUKAS 7 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E HASAN ERGENÇ 2.000.000,000
YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ABDULLAH ALTINOK 0,560
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ABDULLAH ALTINOK 0,933

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891813


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