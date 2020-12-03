***TUKAS* *SAFKR* *EUKYO* *MERKO* *KRTEK* *BALAT* *AKMGY* *UZERB* *PARSN* *JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***TUKAS******SAFKR******EUKYO******MERKO******KRTEK******BALAT******AKMGY******UZERB******PARSN******JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKMGY, BALAT, EUKYO, JANTS, KRTEK, MERKO, PARSN, SAFKR, TUKAS, UZERBSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKMGY 1 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ÖMER DINÇKÖK 200.000,000BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E MERVE ÇEVIKBAS 1.344,000EUKYO 3 EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SADETDIN YILMAZ 20,000JANTS 4 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E ARZU HANCI 1.109,000KRTEK 5 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E BÜNYAMIN ERTAS 1.365,840MERKO 6 MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E FATMA JALE BLAKE 614.233,333PARSN 7 PARSAN MAKINA PARÇALARI SAN.A.S. E HASAN ERGENÇ 110.000,000SAFKR 8 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ABDULCABBAR ERBAKAN 60.000,000SAFKR 9 SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. E ERDOGAN ERDIL 181.673,000TUKAS 10 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E HASAN ERGENÇ 6.901.446,000TUKAS 11 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E HÜSEYIN SOLAKOGLU 6.326.000,000UZERB 12 UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. E MEHMET YAVUZ 148,530(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891222BIST